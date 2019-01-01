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Квиткова и Добрынин устроили горячую фотосессию в белье

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Главный герой "Холостяка 9" и его возлюбленная поделились откровенными кадрами.
Квиткова и Добрынин устроили горячую фотосессию в белье
Квиткова и Добрынин устроили горячую фотосессию в белье
instagram.com/nikitadobrynin

Известный украинский ведущий и участник 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин поделился откровенными фотографиями со своей избранницей Дашей Квитковой.

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На своей странице в Instagram Никита опубликовал несколько кадров, где он и его возлюбленная позируют в нижнем белье. На первом фото 21-летняя запрыгнула на спину любимого и обняла его за шею. А на другом снимке Добрынин держит Квиткову на руках возле огромного окна. 

“Наша самое доброе утро“, - подписал фото Никита.

Скриншот

Скриншот

Даша также опубликовала кадр с этой фотосессии. На снимке возлюбленные позируют на кровати.

“Обожаю счастливых нас“, - написала Квиткова.

Скриншот

Напомним, ранее Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения.

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Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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