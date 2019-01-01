"Даем свободу друг другу": Квиткова разоткровенничалась о жизни с Добрыниным

Победительница "Холостяка 9" рассказала, почему она и Никита Добринын не надоедают друг другу.

Победительница 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова продолжает делиться с поклонниками интересными подробностями о совместной жизни с Никитой Добрыниным.

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Так, на днях девушка предложила фанам задать ей вопросы. На некоторые из них Квиткова ответила в Instagram-Stories. Один из пользователей Сети поинтересовался, часто ли Даша ездит с Никитой по его делам.

Звезда рассказала, что она с возлюбленным проводит много времени и разъезжаются они только, когда у обоих дела в разных концах города. Кроме того, девушка отметила, что всегда дают друг другу свободу.

“Мы вместе почти 24/7. Разъезжаемся только тогда, когда у меня дела в одном конце города, а у Никиты – в другом. Опережая вопросы, сразу скажу: мы не надоедаем друг другу. Сами удивляемся, что вот так. Нам всегда интересно вместе, есть о чем поговорить и помолчать. Нам очень круто вдвоем, но мы всегда даем свободу друг другу, если это необходимо. + Я хожу на прогулки с подружками, а Никита – со своими чуваками“, - поделилась Квиткова.

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Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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