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"Снова холостякую": Еще один украинский артист расстался с женой

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Вадим Олейник рассказал в интервью Соломии Витвицкой, что около двух месяцев назад разорвал отношения.

"Снова холостякую": Еще один украинский артист расстался с женой
Пресс-служба

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Украинский исполнитель Вадим Олейник разводится с женой после 5 лет брака. Об этом стало известно из Телеграм-канала Соломии Витвицкой. Также телеведущая добавила видео, в котором OLEYNIK признался, что "снова холостякует".

В частности музыкант отметил, что уже около 2-х месяцев не живет с женой и находится в процессе развода. Также 32-летний артист признался, что уже ищет новую музу, но к серьезным отношениям пока не готов. 

Хочу сейчас заниматься музыкой, а потом жизнь покажет, - отметил Вадим.

Влад Олейник
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Теги: OLEYNIK, развод, отношения звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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