Вадим Олейник рассказал в интервью Соломии Витвицкой, что около двух месяцев назад разорвал отношения.

"Снова холостякую": Еще один украинский артист расстался с женой Пресс-служба

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Украинский исполнитель Вадим Олейник разводится с женой после 5 лет брака. Об этом стало известно из Телеграм-канала Соломии Витвицкой. Также телеведущая добавила видео, в котором OLEYNIK признался, что "снова холостякует".

В частности музыкант отметил, что уже около 2-х месяцев не живет с женой и находится в процессе развода. Также 32-летний артист признался, что уже ищет новую музу, но к серьезным отношениям пока не готов.

Хочу сейчас заниматься музыкой, а потом жизнь покажет, - отметил Вадим.

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