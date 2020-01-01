Журналисты нашли девушку, из-за которой Остапчук мог оставить семью .

Пользователи Сети рассекретили любовницу Остапчука - СМИ instagram.com/vova_ostapchuk

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В Сети набирает масштабы шумиха вокруг развода популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука. Пока одни интернет-пользователи обсуждают, права ли жена Владимира, упрекнувшая его в изменах, другие юзеры Сети вместе с журналистами, отыскали возможную “разлучницу“. Ею оказалась 33-летняя девушка по имени Кристина, которая живет в Киеве и работает нотариусом.

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Первым “звоночком“ стал комментарий старшей дочери телеведущей Снежаны Егоровой Анастасии под видео интервью Остапчука в программе Кати Осадчей упомянула некую “нотариуса“.

Грустно конечно это все ... “і піти в нікуди“ очень смешно... Лучше своему нотариусу-юристке сказать, чтобы меньше хвасталась .. Противно, когда мужик так себя ведет ... особенно с детьми, - написала Анастасия.

tsn.ua/ru/glamur

Далее о новой избраннице Владимира заговорили журналисты “Звездного пути“ на ТРК “Украина“, назвав имя и возраст девушки и отметив, что Остапчук познакомился с ней летом 2019 на свадьбе в Италии. По предварительной инфо, он был ведущим, а Кристина - подружкой невесты.

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Далее пользователи Сети вместе с журналистами плотно взялись за дело - и нашли аккаунт Кристины в Инстаграм. Сразу же на себя обратили внимания фото девушки, сделанные в то же время и в тех же местах, где и снимки Владимира.

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Также в Инстаграм можно увидеть, что Владимир и Кристина подписаны друг на друга.

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Ранее мы писали, что Елена Войченко написала эмоциональный пост о нечестности Остапчука.

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