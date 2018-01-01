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OLEYNIK ввел новый термин в язык флирта

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Ураинский артист Вадим Олейник презентовал видео к треку "Шот-Шот".
Олейник выпустил новое видео Шот-Шот: смотреть клип онлайн, фото
Олейник выпустил новое видео Шот-Шот: смотреть клип онлайн, фото
Пресс-служба
Новая песня OLEYNIK символизирует новый этап в творчестве артиста. Сингл стилистически отличается от ранних работ певца, благодаря сотрудничеству с прогрессивным саундпродюсером и аранжировщиком Томашем Лукачем.
OLEYNIK
OLEYNIK
Пресс-служба

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Экранизация трека — динамически сменяющиеся кадры; столь же непредсказуемо, как влюбленный человек проявляет грани своей личности: флирт, юмор, терпение, поддержка, игра, эмоции или уверенное спокойствие. 
Сам OLEYNIK комментирует новую работу так:
 
“Шот“ – это не только бросок мяча, выстрел или щелчок затвора камеры.  Я долго искал емкое слово, которое бы выразило всплеск гормонов, когда два человека встречаются взглядами и их охватывает химия. Это как снимок фотографа, к которому ты не готов, без предупреждения и постановок.  Ты идешь по улице, и вдруг смотришь в глаза незнакомой девушке, и у вас тут же возникает “Шот-Шот“ — мощный выброс эндорфинов, что называют “любовью с первого взгляда“. Когда зрачок расширяется, а логика отключается. И ты уверен, что встретил человека, которого знал всю жизнь. Так что если однажды вы услышите фразу “У нас произошел шот-шот“, вы поймете, о чем речь.
Работа над видео “Шот-Шот“ проходила в павильоне.  Артист заведомо отказался от использования декораций или открытого пространства.  Все снято на одном дыхании, перерывы понадобились лишь на смену образов. Специально для съемок украинский бренд BRAZHE разработал авторские свитшоты с фирменным хэштегом #shotshot.

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Источник: ivona bigmir)net

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