OLEYNIK ввел новый термин в язык флирта
Ураинский артист Вадим Олейник презентовал видео к треку "Шот-Шот".
Новая песня OLEYNIK символизирует новый этап в творчестве артиста. Сингл стилистически отличается от ранних работ певца, благодаря сотрудничеству с прогрессивным саундпродюсером и аранжировщиком Томашем Лукачем.
Читайте также: Ванесса Паради выпустила песню про КиевЭкранизация трека — динамически сменяющиеся кадры; столь же непредсказуемо, как влюбленный человек проявляет грани своей личности: флирт, юмор, терпение, поддержка, игра, эмоции или уверенное спокойствие.
Сам OLEYNIK комментирует новую работу так:
“Шот“ – это не только бросок мяча, выстрел или щелчок затвора камеры. Я долго искал емкое слово, которое бы выразило всплеск гормонов, когда два человека встречаются взглядами и их охватывает химия. Это как снимок фотографа, к которому ты не готов, без предупреждения и постановок. Ты идешь по улице, и вдруг смотришь в глаза незнакомой девушке, и у вас тут же возникает “Шот-Шот“ — мощный выброс эндорфинов, что называют “любовью с первого взгляда“. Когда зрачок расширяется, а логика отключается. И ты уверен, что встретил человека, которого знал всю жизнь. Так что если однажды вы услышите фразу “У нас произошел шот-шот“, вы поймете, о чем речь.
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Работа над видео “Шот-Шот“ проходила в павильоне. Артист заведомо отказался от использования декораций или открытого пространства. Все снято на одном дыхании, перерывы понадобились лишь на смену образов. Специально для съемок украинский бренд BRAZHE разработал авторские свитшоты с фирменным хэштегом #shotshot.
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