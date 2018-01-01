OLEYNIK ввел новый термин в язык флирта

Новая песня OLEYNIK символизирует новый этап в творчестве артиста. Сингл стилистически отличается от ранних работ певца, благодаря сотрудничеству с прогрессивным саундпродюсером и аранжировщиком Томашем Лукачем.

Сам OLEYNIK комментирует новую работу так:

“Шот“ – это не только бросок мяча, выстрел или щелчок затвора камеры. Я долго искал емкое слово, которое бы выразило всплеск гормонов, когда два человека встречаются взглядами и их охватывает химия. Это как снимок фотографа, к которому ты не готов, без предупреждения и постановок. Ты идешь по улице, и вдруг смотришь в глаза незнакомой девушке, и у вас тут же возникает “Шот-Шот“ — мощный выброс эндорфинов, что называют “любовью с первого взгляда“. Когда зрачок расширяется, а логика отключается. И ты уверен, что встретил человека, которого знал всю жизнь. Так что если однажды вы услышите фразу “У нас произошел шот-шот“, вы поймете, о чем речь.