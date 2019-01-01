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MONATIK показал, какой подарок ему преподнесла жена ко Дню святого Валентина

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Исполнитель похвастался дорогим подарком жены на День святого Валентина.
MONATIK показал, какой подарок ему преподнесла жена ко Дню святого Валентина
MONATIK показал, какой подарок ему преподнесла жена ко Дню святого Валентина
instagram.com/monatik_official

Уже в эту пятницу, 14 февраля, влюбленные по всему миру будут отмечать День святого Валентина. Однако некоторые пары начинают дарит друг другу подарки еще за несколько дней до праздника.

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Так, один из самых популярных украинских артистов Дмитрий Монатик (MONATIK) уже получил презент от супруги Ирины. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото, где он держит в руке забавную скульптуру современного японского художника Такаси Мураками.

Это произведение искусства называется Mr. Dob и представляет собой разноцветную виниловую фигурку. Отметим, что такая скульптура стоит примерно 1-2 тысячи гривен.

“Праздники уже начинаются!!! Спасибо моя любимая“, - написал MONATIK.

Инстаграм Монатика
Инстаграм Монатика
Скриншот

Напомним, ранее MONATIK трогательно поздравил младшего сына с днем рождения.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivоna bigmir)net

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