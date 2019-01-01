MONATIK показал, какой подарок ему преподнесла жена ко Дню святого Валентина

Исполнитель похвастался дорогим подарком жены на День святого Валентина.

Уже в эту пятницу, 14 февраля, влюбленные по всему миру будут отмечать День святого Валентина. Однако некоторые пары начинают дарит друг другу подарки еще за несколько дней до праздника.

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Так, один из самых популярных украинских артистов Дмитрий Монатик (MONATIK) уже получил презент от супруги Ирины. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото, где он держит в руке забавную скульптуру современного японского художника Такаси Мураками.

Это произведение искусства называется Mr. Dob и представляет собой разноцветную виниловую фигурку. Отметим, что такая скульптура стоит примерно 1-2 тысячи гривен.

“Праздники уже начинаются!!! Спасибо моя любимая“, - написал MONATIK.

Инстаграм Монатика Скриншот

Напомним, ранее MONATIK трогательно поздравил младшего сына с днем рождения.

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