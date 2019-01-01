MONATIK трогательно поздравил младшего сына с днем рождения: фото

Артист впервые показал лицо малыша.

Дмитрий Монатик, который стал главным певцом Украины, впервые показал лицо своего сына. Фанаты в восторге!

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Известно, что MONATIK на фото всегда скрывает лица своих детей. Однако сегодня, 12 января, звездный папа решил сделать исключение и впервые показать, как выглядит его младший сын Платон.

Фото появилось на официальной странице Димы в Инстаграм. На снимке Монатик запечатлен с новорожденным мальчиком на руках.

Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только что научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки. Но без слез... Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселиш нас всех, пародируешь тиранозавра непрерывно, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100 таких необходимых слов, - написал в посте исполнитель.

Таким образом Монатик поздравил своего младшего сына с днем рождения - Платону исполнилось три года.

Певец добавил, что опубликовал эксклюзивное фото потому, что его старший сын - Даня - заглянул в инстаграм и увидел, что на всех фотографиях отца обращен спиной к камере. Это и вдохновило Монатика на публикацию первого снимка, где видно лицо Платона.

Ранее MONATIK показал, как отдыхает с семьей.

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