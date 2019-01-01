MONATIK показал, как отдыхает с семьей

Артист поделился теплыми снимками в Инстаграм.

Дмитрий Монатик, который был признан артистом десятилетия, с женой и детьми отдыхает на островах. На странице в Инстаграм певец поделился фотографиями семейного отдыха на морском курорте.

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Где именно они отдыхают не известно, однако по фото можно предположить, что это экзотические острова.

Наконец-то отдыхаем, - написал MONATIK в публикации.

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Ирина Демичева также разместила кадр с отпуска в своем аккаунте. Поскольку пара не спешит показывать своих сыновей Даниила и Платона, фото традиционно сделали со спины.

Ранее супруга Монатика показала семейное фото с поездки в Куршевель.

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