Потап и Настя отправились на отдых в теплую страну: фото
После празднования Нового года украинские селебрити Потап и Настя Каменских отправились в теплые края. В сети появились фото райского отдыха звездной пары.
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Так, Алексей Потапенко опубликовал фото со своей возлюбленной в Instagram. В кадре Потап позирует в шляпе и футболке с ярким принтом, а кокетливая Настя приложила к волосам крупный цветок и поближе прижалась к мужу.
Идеальные деньки начались, - добавил подпись продюсер.
NK тоже разместила совместный снимок с любимым на своей странице в соцсети.
- “Чудесная пара! Счастья вам“
- “Очаровательные“
- “Самые красивые“, - пишут фолловеры в комментариях.
А недавно мы рассказывали, что Настя Каменских украсила обложку известного журнала.
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