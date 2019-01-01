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Потап и Настя отправились на отдых в теплую страну: фото

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Смотрите, где проводят каникулы влюбленные.
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
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После празднования Нового года украинские селебрити Потап и Настя Каменских отправились в теплые края. В сети появились фото райского отдыха звездной пары.

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Так, Алексей Потапенко опубликовал фото со своей возлюбленной в Instagram. В кадре Потап позирует в шляпе и футболке с ярким принтом, а кокетливая Настя приложила к волосам крупный цветок и поближе прижалась к мужу. 

Идеальные деньки начались, - добавил подпись продюсер.

NK тоже разместила совместный снимок с любимым на своей странице в соцсети. 

  • “Чудесная пара! Счастья вам“
  • “Очаровательные“
  • “Самые красивые“, - пишут фолловеры в комментариях.

А недавно мы рассказывали, что Настя Каменских украсила обложку известного журнала.

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Теги: Потап, Настя Каменских, отдых
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