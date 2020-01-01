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Супруга Монатика показала семейное фото с поездки в Куршевель

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Ирина Монатик поделилась новым снимком со своим супругом.
Супруга Монатика показала семейное фото с поездки в Куршевель
Супруга Монатика показала семейное фото с поездки в Куршевель
instagram.com/irinamonatik

Популярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик и его супруга и менеджер Ирина поделились новым совместным селфи. Пара показала фото с новогоднего отпуска.

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Так, на странице Ирины в Instagram появилась фотография, где она и Дмитрий позируют на фоне гор на французском горнолыжном курорте Куршевель. На снимке певец запечатлен в одежде черного цвета - свитере, куртке и шапке. А его возлюбленная одета в красную кофту и зеленое пальто.

“Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким же чудесным. С Новым годом, Новым счастьем, дорогие друзья. Всевозможных благ Вам“, - подписала кадр Ирина Монатик.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Монатик признан “артистом десятилетия“ в Украине.

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Теги: MONATIK, ирина демичева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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