Артист десятилетия: Известный журнал назвал имя главного певца Украины

MONATIK был признан самым популярным и успешным исполнителем декады.

Популярное музыкальное издание The Culture признало, пожалуй, самого популярного украинского певца Дмитрия Монатика “Артистом десятилетия”. Никого не удивляет подобный выбор, ведь 2019 год можно назвать настоящим прорывом и звездным часом 33-летнего исполнителя из Луцка. Со времен его участия в телепроектах наподобие “Танцуют все” и “Х-фактор” прошло почти 10 лет и за это время Монатик самому удалось стать судьей таких проектов как “Голос страны” и “Танцы со звездами”.

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В 2019 году Дмитрию удалось то, что у некоторых звезд не получается сделать за всю карьеру. Так в прошлом году он провел масштабное шоу на НСК «Олимпийский», выпустил третий сольный альбом «LOVE IT ритм», четыре треки с которого вошли в топ 100 песен на Apple Music, а также собрал стадионы в рамках мировых турне более чем в 20 странах.

MONATIK был признан артистом десятилетия pinterest

Победителей определяли, пожалуй, самые важные судьи в этом мире — зрители, путем голосования, которое длилось в течение месяца. Также Дмитрий Монатик одержал победы в таких номинациях, как Альбом года, Артист года, Клип года и Концерт года.

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