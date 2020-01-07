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Артист десятилетия: Известный журнал назвал имя главного певца Украины

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MONATIK был признан самым популярным и успешным исполнителем декады.
MONATIK был признан артистом десятилетия
MONATIK был признан артистом десятилетия
pinterest

Популярное музыкальное издание The Culture признало, пожалуй, самого популярного украинского певца Дмитрия Монатика “Артистом десятилетия”. Никого не удивляет подобный выбор, ведь 2019 год можно назвать настоящим прорывом и звездным часом 33-летнего исполнителя из Луцка. Со времен его участия в телепроектах наподобие “Танцуют все” и “Х-фактор” прошло почти 10 лет и за это время Монатик самому удалось стать судьей таких проектов как “Голос страны” и “Танцы со звездами”. 

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В 2019 году Дмитрию удалось то, что у некоторых звезд не получается сделать за всю карьеру. Так в прошлом году он провел масштабное шоу на НСК «Олимпийский», выпустил третий сольный альбом «LOVE IT ритм», четыре треки с которого вошли в топ 100 песен на Apple Music, а также собрал стадионы в рамках мировых турне более чем в 20 странах.   

MONATIK был признан артистом десятилетия
MONATIK был признан артистом десятилетия
pinterest

Победителей определяли, пожалуй, самые важные судьи в этом мире — зрители, путем голосования, которое длилось в течение месяца. Также Дмитрий Монатик одержал победы в таких номинациях, как Альбом года, Артист года, Клип года и Концерт года. 

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Теги: Дмитрий Монатик, MONATIK, Артист десятилетия
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.01.2020, 13:48
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гость
ёьнулись?! кому он нах встрял???
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