"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти расстрогала фанов новым постом

Актриса, у которой обнаружили рак четвертой степени, пообещала фанам найти силы для борьбы с болезнью.

Во вторник, 4 февраля, в эфире утреннего шоу “Good Morning America“ актриса сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“ Шеннен Доэрти сообщила поклонникам, что у нее обнаружили рак четвертой степени.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость решила поделиться с поклонниками своими переживаниями, а также рассказать, как она себя чувствует после публичного заявления о болезни.

Шеннен опубликовала снимок, где она катается на лошади в парке, а в описании к фото поблагодарила всех фанов за поддержку и любовь.

“Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не чувствую почву под ногами. Сказать, что у меня стресс, – это не сказать ничего. Сказать, что я борюсь, – это мягко сказано. Но... Я верю, что найду свою точку опоры. Я буду искать силы, которые мне нужны, глубоко внутри себя, чтобы противостоять всему этому. Я молюсь о том, чтобы сделать все это достойно и грациозно. Мне так много надо сказать. Так много всего, чем можно поделиться. И я это сделаю. Пожалуйста, знайте, как сильно вы все помогаете мне подняться“, - написала Доэрти.

Инстаграм Шеннен Доэрти Скриншот

Ранее Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак.

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