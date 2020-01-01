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Актрисы сериала "Зачарованные" поддержали онкобольную Шеннен Доэрти

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Алисса Милано и Роуз МакГоуэн написали слова поддержки в соцсетях.
Актрисы сериала "Зачарованные" поддержали онкобольную Шеннен Доэрти
Актрисы сериала "Зачарованные" поддержали онкобольную Шеннен Доэрти
instagram.com/theshando

Во вторник, 4 февраля, американская актриса, звезда сериалов “Беверли-Хиллз, 90210“ и “Зачарованные“ Шеннен Доэрти в эфире утреннего шоу “Good Morning America“ сообщила, что у нее обнаружили рак четвертой степени.

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Бывшие коллеги Доэрти по съемочной площадке решили публично поддержать артистку в борьбе с онкологическим заболеванием. Так, актрисы из “Зачарованных“ Алисса Милано и Роуз МакГоуэн опубликовали в соцсетях посты, которые посвятили Шеннен.

Милано разместила в Инстаграм фото Доэрти с подписью “Держу тебя крепко в моем сердце“.

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А МакГоуэн в Твиттере написала: “Я желаю тебе мира и сил в твоей борьбе Шеннен Догерти. Ты вдохновляешь многих“. 

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Напомним, ранее онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией.

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Теги: Зачарованные, Шеннен Доэрти, Роуз Макгоуэн, Алисса Милано
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Источник: Ivona bigmir)net,

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