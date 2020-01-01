Звезда сериала "Зачарованные" борется с раком четвертой стадии.

Шеннен Доэрти призналась, что у нее снова обнаружили рак Getty Images

Известная американская актриса, звезда сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“ Шеннен Доэрти шокировала поклонников откровенным признанием. Звезда сообщила, что у нее снова обнаружили онкологическое заболевание.

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Ранее артистка успешно поборола рак молочной железы. Однако через пять лет Доэрти снова услышала страшный диагноз. И на этот раз рак четвертой степени. О болезни Шеннен решила публично признаться 4 февраля в эфире утреннего шоу “Good Morning America“.

“Итак, мой рак вернулся. И именно поэтому я здесь. Не думаю, что я это осознала. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами“, - поделилась актриса.

Также 48-летняя знаменитость призналась, о чем думала, когда узнала о раке четвертой степени.

“У меня определенно есть дни, когда я говорю, почему я. А потом я говорю, ну, а почему не я? Кто еще? Кто, кроме меня, этого заслуживает? Никто из нас этого не заслуживает.Но я бы сказала, что моя первая реакция - это забота о том, как я скажу маме, мужу“, - рассказала Доэрти.

Ранее Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак.

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