Поборовшая рак Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала об отношениях с мужем.

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Американская актриса Шеннен Доэрти, которая снялась в продолжении сериала "Беверли-Хиллз, 90210", несколько лет назад поборола рак. В недавнем интервью знаменитость поделилась тем, как болезнь повлияла не ее отношения с мужем Куртом Исваринком.

Откровенно о том, как рак изменил ее жизнь, Шеннен Доэрти поделилась изданию People.

Рак укрепил наш брак. Теперь мы с Куртом ценим друг друга гораздо больше. Дело не в том, что наш брак раньше был недостаточно хорошим. Но мы точно прошли через огромную боль. Сейчас мы не позволяем себе злиться друг на друга. Последний раз мы сильно ссорились еще до моей болезни, - говорит звезда.

Шеннен добавила, что болезнь изменила не только ее, но и людей,окруживших ее.

Сейчас мы оба смотрим на жизнь иначе, - призналась Доэрти.

Напомним, что в 2015 году у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. В течение двух лет звезда отчаянно боролась с болезнью. Наконец, пройдя курс химиотерапии, у актрисы произошла ремиссия.

Смотрите, как изменилась Шеннен Доэрти за 30 лет в этом материале.