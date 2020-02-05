Певица выставила новое фото и показала, как выступала на ТВ в Мексике .

Милаха: NK очаровала поклонников новом фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которую на днях раскритиковали в Сети за “бледный внешний вид“ без макияжа, утерла нос хейтерам и показала, что выглядит отлично. В Инстаграм NK добавила фото, на котором позирует, кутаясь в шерстяную кофту на заднем сиденье авто. У артистки яркий макияж, подчеркивающий выразительные глаза и пухлые губы.

Готовлю для вас столько сюрпризов 🥰, - написала Каменских.

Скриншот

Кроме того, Настя добавила видео с мексиканского ТВ и рассказала, как учила мексиканцев играть на украинском народном инструменте.

Уже совсем скоро, покажу вам мой новый видеоблог с солнечной Мексики, куда меня пригласили презентовать мой сингл «Elefante». Это было очень волнительно, ведь я - украинка, киевлянка - приехала в Мексику не только с песней, но и с символическим подарком - стилизированой украинской дудочкой ручной работы, которую дарила мексиканским друзьям и коллегам. Знакомить латиноамериканцев и весь мир с нашей страной и ее невероятно богатой культурой невероятно приятно. Кстати, овладеть мелодичным инструментом оказалось для мексиканских ведущих и друзей еще тем вызовом💪🏻 Спасибо всем, кто со мной помогает идти к заветной цели, покорять музыкальные чарты и прославлять нашу страну за рубежом!

Подписывайтесь на мой ютюб канал NKofficial, чтобы не пропутиты новую серию о приключениях украинском в Мексике #ElefanteMexicoTour! Всем сопилка, - написала Настя.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала, как прыгает в одном белье.

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