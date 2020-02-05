Милаха: NK очаровала поклонников новом фото
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Певица Настя Каменских, которую на днях раскритиковали в Сети за “бледный внешний вид“ без макияжа, утерла нос хейтерам и показала, что выглядит отлично. В Инстаграм NK добавила фото, на котором позирует, кутаясь в шерстяную кофту на заднем сиденье авто. У артистки яркий макияж, подчеркивающий выразительные глаза и пухлые губы.
Готовлю для вас столько сюрпризов 🥰, - написала Каменских.
Кроме того, Настя добавила видео с мексиканского ТВ и рассказала, как учила мексиканцев играть на украинском народном инструменте.
Уже совсем скоро, покажу вам мой новый видеоблог с солнечной Мексики, куда меня пригласили презентовать мой сингл «Elefante». Это было очень волнительно, ведь я - украинка, киевлянка - приехала в Мексику не только с песней, но и с символическим подарком - стилизированой украинской дудочкой ручной работы, которую дарила мексиканским друзьям и коллегам. Знакомить латиноамериканцев и весь мир с нашей страной и ее невероятно богатой культурой невероятно приятно. Кстати, овладеть мелодичным инструментом оказалось для мексиканских ведущих и друзей еще тем вызовом💪🏻 Спасибо всем, кто со мной помогает идти к заветной цели, покорять музыкальные чарты и прославлять нашу страну за рубежом!
Подписывайтесь на мой ютюб канал NKofficial, чтобы не пропутиты новую серию о приключениях украинском в Мексике #ElefanteMexicoTour! Всем сопилка, - написала Настя.
Вже зовсім скоро, покажу вам мій новий відеоблог із сонячної Мексики, куди мене запросили презентувати мій сингл «Elefante». Це було дуже хвилююче, адже я - українка, киянка - приїхала аж до Мексики не лише з піснею, а й з символічним подарунком - стилізовною українською сопілкою ручної роботи, яку дарувала мексиканським друзям та колегам. Знайомити латиноамериканців та весь світ з нашою країною та її неймовірно багатою культурою неймовірно приємно. До речі, опанувати мелодійний інструмент виявилось для мексиканських ведучих та друзів ще тим викликом💪🏻 Дякую всім, хто зі мною допомагає йти до омріяної мети, підкорювати музичні чарти та прославляти нашу країну за кордоном! Підписуйтесь на мій ютюб канал NKofficial, щоб не пропутити нову серію про пригоди українки у Мексиці #ElefanteMexicoTour! Всім сопілка!
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала, как прыгает в одном белье.
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