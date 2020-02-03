Певица выставила в Сеть забавное видео, на котором появилась в разной одежде .

Бомба-ракета: Каменских показала, как прыгает в одном белье instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая совмещает сольную карьеру с еще несколькими проектами, включая участие в проекте "Голос страны" вместе с мужем рэпером и продюсером Алексеем Потапенко, порадовала поклонников необычным видео. В Инстаграм артистка добавила ролик, где показала, как прыгает в одном белье - с каждым новым прыжком на Насте появляется все больше одежды, а в конце она оказывается одетой в пальто и шапку.

Врываюсь, в новую неделю, как 🚀, - написала Настя.

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Подписчики похвалили видео, отдельно отметив ту часть, где Настя появилась в исподнем.

Ну в трусиках самая кайфовая была 😏, - написали в Сети.

Правда, на бочку меда нашлась и ложка дегтю. В нескольких комментариях, которые нашли поддержку в Сети, Насте посоветовали задуматься, что ей уже не 15 - и поменьше кривляться.

Ранее мы писали. что Настю Каменских заподозрили в беременности.

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