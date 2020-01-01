Поклонники артистки рассмотрели животик под ее облегающим платьем.

"Показалось?": Каменских в откровенном наряде снова заподозрили в беременности instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которая в мае 2019 вышла замуж за своего коллегу по дуэту, рэпера, продюсера Потапа, снова стала объектом пристального внимания публики. Во-первых, девушка активно покоряет испаноязычную публику - и одну за одной выпускает зажигательные композиции, которые мгновенно становятся хитами. Чего только стоит песня Elefante, которая набрала в Сети более 25 млн. просмотров. Также Настя вместе с мужем стала тренером нового 10 сезона “Голоса страны“ и регулярно появляется в эфире в эпатажных нарядах.

Но, пожалуй, больше всего внимания публики привлекает личная жизнь Каменских - после свадьбы вопрос “когда замуж“ решился сам собой, но приобрел актуальность следующий “когда детки будут“. Таким образом, артистку регулярно “подозревают в беременности“. Новым поводом для слухов стало свежее фото Каменских, которое появилось в Инстаграм. Настя позирует в коротком облегающем платье, поверх которого небрежно наброшен светлый плащ.

С началом новой недели💋

Помните, только вы сами решаете какой будет ваша жизнь и путь к достижениям! ✨, - пожелала певица.

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Пользователи Сети пристально рассмотрели фото - и кроме шикарного внешнего вида Насти углядели на снимке...животик:

Кажется, мне не кажется

Кажется, вы бебика ждете?

Красотка, как всегда

Шикарная женщина

Настя Вы роскошная и шикарная 👏🔥😍👍🤩🔥

Все люди как люди, а Настя как всегда звезда😘😘😘 - написали в Сети.

Стоит напомнить, что совсем недавно Каменских выкладывала новые снимки из Мексики, где сейчас отдыхает с мужем - и на них не было видно никакого животика. Однако, стоит отдать должное “подозрительным“ фолловерам - фото Насти раскритиковали за откровенный фотошоп.

Неужели действительно скоро ждем пополнения?

Ранее мы писали, как прошел 3 эфир талант-шоу “Голос страны“.

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