Поклонники запереживали, что артистка слишком похудела и выглядит изможденной .

На себя не похожа: Каменских выставила фото без макияжа и удивила Сеть instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских известна своей любовью к спорту и утренним тренировкам. После возвращения из Мексики артистка снова начала постить фото своих занятий в Инстаграм. Так, сегодня NK добавила снимок из спортзала, на котором позирует в коротеньких сиреневых шортах и двухцветном топе. Настя на фото выглядит очень худой. К слову, звезда позирует без макияжа.

Я начала свой день со спорта. а вы как?😉 #nk #sport #motivation, - написала Настя.

Скриншот

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Подписчики Насти в комментариях рассказали, с чего начался их день. Также фолловеры обратили внимание, что Каменских слишком похудела, а без макияжа выглядит изможденной и не похожей на саму себя.

Сколько ей здесь лет?, - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских порадовала поклонников утренним фото.

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