Слава из "НеАнгелов" показала подросших детей от Эдгара Каминского.

"Спасибо за сына и за дочь": Слава Каминская похвасталась стильными детьми instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница, солистка известной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская обожает делиться в соцсети снимками своих детей - 5-летнего Леонарда и 4-летней Лауры.

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Так, на днях артистка запостила несколько кадров, где ее сын и длчь позируют в стильных нарядах. Малышка Лаура запечатлена в красной куртке с черными меховыми вставками, черных лосинах и черных ботинках. Свой образ девочка дополнила темными очками, черной сумкой, красным беретом и яркой помадой.

А Леонард предстал в длинной бежевой куртке, спортивных штанах и черных ботинках. Как и его младшая сестренка, мальчик примерял темные очки.

“Спасибо за сына и за дочь 🤣“, - подписала один из кадров Каминская.

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Напомним, ранее Слава Каминская ответила хейтерам на критику ее видео.

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