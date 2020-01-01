4-летняя Лаура позировала я ярком наряде, подражая своей звездной маме.

"Звезда, как мама": Дочка Славы Каминской умилила Сеть стильным look-ом instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская умилила Сеть, выставив фото своей 4-летней дочери Лауры в ярком наряде. На снимке в Инстаграм девочка позирует в ярко-красном пальто и шапке с лейбами, а дополняют образ голубые сапожки, очки от солнца в розовой оправе и сумочка с надписью "Star" (пер. - "звезда"). Луара очень похожа на снимке на Славу. В подписи Каминская процитировала комментарий маленькой красотки, кем она хочет стать, когда вырастет.

Лаура, кем ты хочешь стать , когда вырастешь? - Звездой, как мама🤣, - написала Слава.

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Подписчики похвалили фото и отметили, что "Лаура уникальная девочка".

Ранее мы писали, что Слава Каминская похвасталась новой стрижкой.

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