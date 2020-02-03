Участница дуэта "НеАнгелы" выставила несколько новых роликов - один из них жестко раскритиковали в Сети.

"Не умничайте!": Слава Каминская ответила хейтерам на критику ее видео instagram.com/babaslavka

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Певица Слава Каминская в который раз доказала, что она из тех девушек, кому, что называется, "палец в рот не клади". В Инстаграм артистка эмоционально обратилась к любителям покритиковать ее фото и видео. Два новых ролика, которые записала Слава, вызвали бурную реакцию в Сети - и это, скажем так, не очень понравилось артистке. Первое видео Каминской демонстрирует ее фотосессию в ярко-красном платье - Слава позирует под песню "Тучи, как люди".

Тучи, как лююююююди😂 @kirillturichenko @apollonov_ag коротко о сегодняшней съёмке 🌧👯‍♀️, - подписала видео Слава.

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Пользователи Сети оставили множество комментариев к публикации. Фолловеры отметили, что звезда на видео совершенно не походит на саму себя, а скорее ее можно сравнить с травести-дивой Монро или Таисией Повалий.

Думала это 60-летняя Повалий 🤷‍♀️

Может это и есть Монро-транс?😂

На травести Монро похожа😂

Добавилось +10 лет:(, - написали в Сети.



Чуть попозже Слава выставила в Инстаграм еще одно видео, на котором в том же ярко-красном декольтированном платье напевает песню группы "Пропаганда". В кадре артистка нарочито "кривляется". В подписи к новому ролику Слава, похоже, решила "отомстить" хейтерам за комментарии к прошлой публикации - и предупредить критику следующей:

Мой Инстаграм , хочу и кривляюсь 😂 и не умничайте там писаные красавицы 🤣 @rostickdesign @ivan_vorobyov @my.shura платье @liudmyla_kotliar 👗❤️, - написала артистка.

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Ранее мы писали, что Слава Каминская поправилась из-за болезни.

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