Новая возлюбленная Эдгара Каминского арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта больше не скрывает связь с пластическим хирургом .

"Он меня завоевал" - новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе пресс-служба

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В прошлом году вся страна обсуждала развод солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской с ее супругом известным пластическим хирургом. Сегодня Ольга Богатая, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, не скрывает отношений с Эдгаром Каминским. О романе и отношениях с бывшей женой своего возлюбленного Ольга рассказала программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Ольга призналась, что первый шаг в отношениях сделал Эдгар Каминский.

В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день, - призналась Ольга каналу «Украина».

На сегодняшний день пара готова рассказать о том, как изменилась их жизнь. Ольга уже успела познакомиться с детьми Эдгара: сыном и дочерью пластического хирурга от первого брака, Леоном и Лаурой. У Ольги тоже есть сын.

У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья - это самое главное, - рассказала "Зірковому шляху" Богатая.

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Многие переживает в этой ситуации за Славу – бывшую супругу Эдгара Каминского. Но певица в хороших отношениях с Ольгой.

Все прекрасно. Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье, - ответила на вопрос о бывшей супруге любимого мужчины Ольга.

Ранее мы писали, что Слава Каминская жестко ответила хейтерам в Сети.

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