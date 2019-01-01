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Известно имя новой возлюбленной Эдгара Каминского

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Бывший муж Славы Каминской появился на публике с новой возлюбленной.
Известно имя новой возлюбленной Эдгара Каминского
Известно имя новой возлюбленной Эдгара Каминского
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Мы уже писали о том что бывший муж Славы Каминской - Эдгар появился на публике с незнакомкой. Фото пары было опубликовано в Инстаграм программы “Зірковий шлях“. Позднее СМИ выяснили имя новой пассии пластического хирурга.

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Так, новой возлюбленной Эдгара стала Ольга Богатая. Девушка является арт-директором украинского дизайнера Жана Грицфельдта, увлекается спортом. У Ольги есть маленький сын.

Напомним, что недавно Слава Каминская и ее муж Эдгар, которые в июле официально развелись, удивили страстным поцелуем на людях.

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Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, романы звезд
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