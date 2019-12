Злата Огневич рассказала о своей второй половинке

Певица Злата Огневич призналась, какого мужчину видит рядом с собой.

Во время съемок новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какого мужчину видит рядом с собой.

Злата Огневич, которая в грандиозном шоу “Привіт, 20-ті!“ канала “Украина“ в дуэте с Артемом Пивоваровым сыграет влюбленную пару и исполнит легендарную песню “All I Want for Christmas Is You“, ведет активную творческую деятельность: в частности, уже весной она запланировала выпустить новый альбом и завершить масштабный тур, который охватит 35 городов Украины. Впрочем, как и любая девушка, она думает и о личной жизни. В эксклюзивном интервью журналистам канала “Украина“ певица рассказала, какой, по ее мнению, должна быть вторая половинка творческого человека:

“Просто это должен быть человек, который готов к тому, что на пути творческого человека бывают разные моменты, например, депрессии у музыкантов. Какой профессии будет человек – музыкант, продюсер, еще кто-то... это не важно. Важно – родство души. Если встречаются две родственные души, между ними складываются отношения“.

Злата Огневич и Артем Пивоваров пресс-служба

Кроме того, по мнению Златы Огневич, не стоит пытаться “переделать“ любимого человека.

“Я не курю, но у меня был парень, который курил. Нет, я не заставляла его бросить курить. Ведь на самом деле никто никому ничего не должен. Твой человек будет принимать тебя таким или такой, какой ты есть“, – поделилась Злата Огневич.

