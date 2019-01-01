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Кто она?: Экс-супруг Славы Каминской засветился в обнимку с незнакомкой

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В Сети появилось фото, на котором пластического хирурга обнимает длинноволосая девушка в черном платье .

Кто она?: Экс-супруг Славы Каминской засветился в обнимку с незнакомкой
Кто она?: Экс-супруг Славы Каминской засветился в обнимку с незнакомкой
instagram.com/edgar_kaminskyi

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Экс-супруг участницы популярной музыкальной группы “НеАнгелы“ Славы Каминской засветился в компании незнакомки, которая выказывала ему вполне “читаемые“ знаки внимания. Снимок, на котором Эдгара Каминского обнимает и привлекает к себе длинноволосая женщина в черном платье, появился в Инстаграм передачи “Зірковий шлях“.

Едгар Камінський із загадковою незнайомкою! 🤔
Як гадаєте хто це?
#ЗірковийШлях💫, - написали в публикации.

скриншот

Пользователи Сети предположили, что это новая возлюбленная Каминского, однако, некоторые подписчик решили, что на фото - сестра Эдгара.

Ранее мы писали, что Слава Каминская позировала для мужского журнала.

 

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Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, развод, романы звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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