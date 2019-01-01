Вот это поворот: Экс-супруги Слава и Эдгар Каминские поцеловались на людях
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Бывшие супруги певица Слава Каминская и пластически хирург Эдгар Каминский страстно поцеловались во время празднования дня рождения своих детей - 4-летней Лауры и 5-летнего Леонарда. Фото появилось в Инстаграм программы “ЖВЛ“. На нем экс-супруги, которые еще недавно заявляли, что примирение невозможно и что у каждого из них уже есть новые отношения, выглядят довольными и счастливыми.
В комментариях пользователи Сети надеются на воссоединение красивой пары - “Вот это поворот“, - пишут поклонники.
Снимки с празднования детского дня рождения появились также в Инстаграм Славы Каминской.
Ранее мы писали, что Слава Каминская назвала основную причину развода.
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