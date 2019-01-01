"Хотите обсудить?": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с экс-супругом
Читай также: Горячо: Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала
Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которую на днях “подловили“ за поцелуем с экс-супругом пластическим хирургом Эдгаром, прокомментировала произошедшее, обсудив это с подписчиками. В Инстаграм Слава добавила фото поцелуя и отметила, что чувства у экс-супругов, похоже все еще живы, но обстоятельства не способствуют воссоединению
Я знаю, вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа, - написала Слава.
Читай также: Кто она?: Экс-супруг Славы Каминской засветился в обнимку с незнакомкой
Поклонники в комментариях наперебой стали хвалить пару, которая вместе выглядит очень счастливой, многие похвалили родителей за мудрость и за такой “подарок“ детям.
- Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!
- Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))
- Рада бачити вас разом!!!
- Это только ваша жизнь и лезть в неё никто не имеет право! То что есть, было, будет должно оставаться только вашим и за пределами чужих и ненужных разговоров 👆 А детки не должны от этого страдать и чувствовать, что между родителями происходит ☝️☝️ Вы детям сделали праздник и для них это самое главное, на празднике были и мама и папа и абсолютно не важно, что произошло между вами! У Вас супер детки.. а благодаря вашим сторис и фото, мы как будто тоже были гостями вашего праздника)))
- 👍 молодец что прямо и по фактам
- Замечательная пара... Жаль что все вот так😍😍😍😍
- Какие же вы вместе красивые 💥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Эдгара Каминского затроллили в Сети за слишком серьезные советы детям.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил