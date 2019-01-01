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"Хотите обсудить?": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с экс-супругом

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Артистка отметила, что у бывших возлюбленных остались чувства, но у каждого теперь своя жизнь - поклонники не верят.

"Хотите обсудить?": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с экс-супругом
instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которую на днях “подловили“ за поцелуем с экс-супругом пластическим хирургом Эдгаром, прокомментировала произошедшее, обсудив это с подписчиками. В Инстаграм Слава добавила фото поцелуя и отметила, что чувства у экс-супругов, похоже все еще живы, но обстоятельства не способствуют воссоединению

Я знаю, вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа, - написала Слава.

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Поклонники в комментариях наперебой стали хвалить пару, которая вместе выглядит очень счастливой, многие похвалили родителей за мудрость и за такой “подарок“ детям.

  • Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!
  • Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))
  • Рада бачити вас разом!!!
  • Это только ваша жизнь и лезть в неё никто не имеет право! То что есть, было, будет должно оставаться только вашим и за пределами чужих и ненужных разговоров 👆 А детки не должны от этого страдать и чувствовать, что между родителями происходит ☝️☝️ Вы детям сделали праздник и для них это самое главное, на празднике были и мама и папа и абсолютно не важно, что произошло между вами! У Вас супер детки.. а благодаря вашим сторис и фото, мы как будто тоже были гостями вашего праздника)))
  • 👍 молодец что прямо и по фактам
  • Замечательная пара... Жаль что все вот так😍😍😍😍
  • Какие же вы вместе красивые 💥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгара Каминского затроллили в Сети за слишком серьезные советы детям.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, развод, поцелуй
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Источник: IVONA bigmir)net

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