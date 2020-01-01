Кендалл Дженнер снялась вместе с сестрой Кайли в эротическом белье и с крыльями .

Ангел: Самая высокооплачиваемая модель позировала в откровенном белье instagram.com/kendalljenner

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Американское семейство Кардашьян-Дженнер не только популярно благодаря реалити, которое оно снимает, но и из-за талантливых дочерей неподражаемой Крис Дженнер от двух браков - почти каждая из сестер звездного семейства стала в чем-то “самой-самой“.

Так, 22-летняя Кайли Дженнер в 2019-м стала самой юной миллиардершей, 38-летняя Ким Кардашьян, естественно остается “самой“ фигуристой светской львицей, а 24-летняя Кендал Дженнер уже несколько лет подряд попадает в топ самых высокооплачиваемых в мире моделей.

Однако, девушка с шикарными параметрами и ангельски-красивым лицом не так уж и часто балует своих фолловеров свежими фото. Однако, для этого ведь есть сестры - так, уже упомянутая Кайли поделилась в Инстаграм яркими снимками, на которых появилась вместе с Кендалл. Девушки позируют в откровенном нижнем белье, а дополняют их образ огромные крылья. Судя по всему, фот сделаны во время шоу бельевого бренда Victoria’s Secret.

С моим ангелом 👼🏼👼🏻, - написала Кайли.

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За несколько часов в Сети снимки собрали около 7 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала для глянца в платьях, как у королевы.

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