Самая молодая миллиардерша шикарно отпраздновала День рождения дочери - фото
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В эту субботу, 1 февраля, дочери самой молодой миллиардерши модели и бизнесвумен Кайли Дженнер исполнилось два года. Для маленькой Сторми мама устроила пышное празднование, которое, согласно сообщению инсайдеров, обошлось более 100 тыс. долларов.
Кроме шикарной вечеринки, которая проходила в специально созданном игровом пространстве StormiWorld, 22-летняя миллиардерша выпустила ко Дню рождения малышки именную линию косметики. Все бьюти-средства оформлены в ярких цветах с рисунком-бабочками.
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Фото яркой вечеринки, на которых появляется сама Кайли со Сторми, а также гости звездной семьи, выставили в Инстаграм. Также Кайли опубликовала серию архивных снимков, на которых Сторми еще совсем малышка.
Все эти последние дни, когда моей дочери был один год, я пыталась замедлить время, остановиться и запомнить все черты ее маленького лица, запомнить эти ножки, мне хотелось обнимать и лелеять ее каждую минуту. Меня переполняют эмоции, когда я осознаю, что время бежит так быстро, – написала Кайли.
В специально созданной для праздника игровой вселенной StormiWorld - многие детали были “двойниками“ Сторми - так, вход в огромный павильон для гостей был выполнен в форме головы именинницы.
Вечеринка была разделена на несколько тематических зон - здесь были ледовые скульптуры и аниматоры в костюмах героев из ее любимого мультика “Ледяное сердце“, также гостей радовали огромные персонажи из анимационного фильма “Тролли“.
Кроме того, в павильоне была масса развлечений - среди них надувные горки и многочисленные аттракционы, на которых, судя по фото, покаталась и сама звездная мама Сторми.
Также к столу подали необычный праздничный торт в три уровня, выполненный в форме мультяшной головы именинницы.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала забавные детские фото сестры.
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