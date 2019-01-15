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21-летняя девушка стала самым молодым в мире миллиардером

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Сестра Ким Кардашьян заработала миллиард долларов.

21-летняя девушка стала самым молодым в мире миллиардером
21-летняя девушка стала самым молодым в мире миллиардером
instagram.com/kyliejenner

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Рейтинг мировых миллиардеров пополнился именем младшей сестры Ким Кардашьян 21-летней  Кайли Дженнер и это стало настоящей сенсацией для общественности. Новость передает Format, ссылаясь на bbc.com.

В этом году в рейтинг самых богатых людей планеты попали всего 2124 человека, то есть на 84 человека меньше, чем годом ранее.

Состояние Кайли Дженнер оценивается в более чем 1 млрд. долларов, а основным источником такого рекордно большого заработка стала основанная ею 4 года назад компания Kylie Cosmetics.

В 2018 году ее компания заключила соглашение о продаже товаров с крупной американской сетью косметических магазинов Ulta. И уже за первые полтора месяца было продано ее косметики на 54,5 миллиона долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

felt like a flamingo in this dress 🌺

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Всего за 2018 год компанией Kylie Cosmetics продано различной продукции на более 360 млн. долларов. Сегодня стоимость компании составляет около 900 млн. долларов.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян снялась в рекламе со своими клонами. 

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Теги: Ким Карадашьян, миллиардер, Кайли Дженнер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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