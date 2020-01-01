Брэд Питт пошутил на тему "Мегзита": Реакция принца Уильяма - видео

Как герцог Кембриджский отреагировал на шутку Брэда Питта.

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне состоялась 73-я церемония вручения кинопремии BAFTA 2020. Специальными гостями церемонии стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Поэтому мероприятие не обошлось без упоминания младшего брата Уильяма - принца Гарри, который решил отказаться от королевских обязанностей.

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Так, на тему “Мегзита“ решил пошутить голливудский актер Брэд Питт. Сам артист не смог приехать на церемонию, однако передал письмо. Послание Питта со сцены зачитала его коллега по фильму “Однажды... в Голливуде“ Марго Робби.

“Брэд говорит, что будет называть эту премию “Гарри“, потому что он в восторге от того, что сможет привезти ее в Штаты. Его слова, не мои“, - сказала Робби.

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Гости премии оценили шутку кинозвезды. Весь зал засмеялся, но принцу Уильяму, скорее всего, не понравилось такое упоминание его брата и Меган Маркл. На его лице появилась странная гримаса.

Смотрите видео этого момента с 1:45

Посмотреть список победителей кинопремии BAFTA 2020 можно здесь.

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