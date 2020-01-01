BAFTA 2020: Все победители престижной кинопремии

Узнайте, кто стал обладателем британской кинопремии BAFTA 2020.

В воскресенье, 2 февраля, состоялась 73-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA 2020. Мероприятие прошло в лондонском концертном зале Альберт-холл. Ведущим стал британский комик Грэм Нортон.

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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей в 25 категориях. Отметим, что в 2020 году появилась новая номинация - “Лучший кастинг“. А рекордсменом по количеству наград стал фильм

BAFTA 2020: Полный список номинантов и победителей (имена победителей выделены жирным шрифтом):

Лучший фильм

“1917“

“Джокер“

“Ирландец“

“Однажды… в Голливуде“

“Паразиты“

Лучший британский фильм

“1917“

“Два Папы“

“Для Самы“

“Извините, мы вас не застали“

“Наживка“

“Рокетмэн“

Лучший режиссер

Пон Джун-хо - “Паразиты“

Сэм Мендес - “1917“

Мартин Скорсезе - “Ирландец“

Квентин Тарантино - “Однажды… в Голливуде“

Тодд Филлипс - “Джокер“

Лучшая актриса

Джесси Бакли - “Дикая Роза“

Рене Зеллвегер - “Джуди“

Скарлетт Йоханссон - “Брачная история“

Сирша Ронан - “Маленькие женщины“

Шарлиз Терон - “Секс-бомба“

Лучший актер

Леонардо ДиКаприо - “Однажды в… Голливуде“

Адам Драйвер - “Брачная история“

Джонатан Прайс - “Два Папы“

Хоакин Феникс - “Джокер“

Тэрон Эджертон - “Рокетмэн“

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн - “Брачная история“

Скарлетт Йоханссон - “Кролик Джоджо“

Флоренс Пью - “Маленькие женщины“

Марго Робби - “Однажды… в Голливуде“

Марго Робби - “Секс-бомба“

Лучший актер второго плана

Аль Пачино - “Ирландец“

Джо Пеши - “Ирландец“

Брэд Питт - “Однажды… в Голливуде“

Том Хэнкс - “Прекрасный день по соседству“

Энтони Хопкинс - “Два Папы“

Лучший оригинальный сценарий

“Брачная история“

“Ножи наголо“

“Образование“

“Однажды… в Голливуде“

“Паразиты“

Лучший адаптированный сценарий

“Два Папы“

“Джокер“

“Ирландец“

“Кролик Джоджо“

“Маленькие женщины“

Лучший неанглоязычный фильм

“Боль и слава“

“Для Самы“

“Паразиты“

“Портрет девушки в огне“

“Прощание“

Лучший анимационный фильм

“Барашек Шон: Фермагеддон“

“История игрушек 4“

“Клаус“

“Холодное сердце 2“

Лучший кастинг (в этом году вручалась впервые)

“Брачная история“

“Два Папы“

“Джокер“

“История Дэвида Копперфилда“

“Однажды… в Голливуде“

Лучшая музыка к фильму

“1917“ - Томас Ньюман

“Кролик Джоджо“ - Майкл Джаккино

“Джокер“ - Хильдур Гуднадоуттир

“Маленькие женщины“ - Александр Деспла

“Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Джон Уильямс

Лучшая операторская работа

“1917“ - Роджер Дикинс

“Ирландец“ - Родриго Прието

“Джокер“ - Лоуренс Шер

“Ford против Ferrari“ - Фидон Папамайкл

“Маяк“ - Джарин Блашке

Лучшие визуальные эффекты

“1917“ - Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи

“Мстители: Финал“ - Дэн Делийю, Дэн Судик

“Ирландец“ - Леандро Эстебекорена, Стефан Грабли, Пабло Хелман

“Король Лев“ - Эндрю Р. Джонс, Роберт Легато, Эллиот Ньюман, Адам Валдез

“Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Роджер Гайетт, Пол Кавана, Нил Скэнлан, Доминик Туохи

Лучший грим и причёски

“1917“ - Наоми Донне

“Скандал“ - Вивиан Бейкер, Казу Хиро, Энн Морган

“Джокер“ - Кэй Джорджиу, Ники Ледерманн

“Джуди“ - Джереми Вудхед

“Рокетмен“ - Элизабет Янни-Джорджиу

Лучшая работа художника-постановщика

“1917“ - Деннис Гасснер, Ли Сандалес

“Ирландец“ - Боб Шоу, Реджина Грейвс

“Кролик Джоджо“ - Ра Винсент, Нора Сопкова

“Джокер“ - Марк Фридберг, Крис Моран

“Однажды в… Голливуде“ - Барбара Линг, Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов

“Ирландец“ - Кристофер Петерсон, Сэнди Пауэлл

“Кролик Джоджо“ - Майес К. Рубео

“Джуди“ - Яни Темиме

“Маленькие женщины“ - Жаклин Дюрран

“Однажды в… Голливуде“ - Арианна Филлипс

Лучший монтаж

“Ирландец“ - Тельма Шунмейкер

“Кролик Джоджо“ - Том Иглз

“Джокер“ - Джефф Грот

“Ford против Ferrari“ - Эндрю Баклэнд, Майкл Маккаскер

“Однажды в… Голливуде“ - Фред Раскин

Лучший звук

“1917“ - Скотт Миллан, Оливер Тарни, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон

“Джокер“ - Тод Мейтленд, Алан Роберт Мюррей, Том Озанич, Дин Зупанчич

“Ford против Ferrari“ - Дэвид Джаммарко, Пол Месси, Стивен Морроу, Дональд Сильвестер

“Рокетмен“ - Мэттью Коллиндж, Джон Хейс, Майк Прествуд Смит, Дэнни Шихан

“Звёздные войны: Скайуокер. Восход“ - Дэвид Акорд, Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Стюарт Уилсон, Мэттью Вуд

Лучший документальный фильм

Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)

Аполлон-11 / Apollo 11 (Тодд Дуглас Миллер)

Диего Марадона / Diego Maradona (Азиф Кападиа)

Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс)

Большой хак / The Great Hack (Карим Амер, Джехан Нужейм)

Лучший короткометражный фильм

Azaar (Мириам Раджа, Натанаэль Бэринг)

Goldfish (Гектор Докрилл, Харри Камаланатан, Бенедикт Тернбулл, Лаура Докрилл)

Kamali (Саша Рейнбоу, Розалинд Кроад)

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер, Елена Андреичева)

The Trap (Лина Хиди, Энтони Фицджералд)

Лучший анимационный короткометражный фильм

Grandad was a romantic (Марьям Мохаджер)

In Her Boots (Катрин Штайнбахер)

The Magic Boat (Нааман Азари, Лилия Лорел)

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

Марк Дженкин (сценарист, режиссёр), Кейт Байерс, Линн Уэйт (продюсеры) - “Наживка“

Ваад Аль-Катиб (режиссёр, продюсер), Эдвард Уоттс (режиссёр) - “Для Самы“ (док.)

Алекс Холмс (режиссёр) - “Мэйден“ (док.)

Гарри Вутлифф (сценарист, режиссёр) - “Только ты“

Альваро Дельгадо Апарисио (сценарист, режиссёр), Эктор Гальвез (второй сценарист) - “Ретабло“

Восходящая звезда

Аквафина

Кейтлин Девер

Келвин Харрисон мл.

Джек Лауден

Майкл Уорд

Ранее стали известны победители кинопремии “Золотой глобус 2020“.

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