BAFTA 2020: Кейт Миддлтон пришла на церемонию в платье 8-летней давности
В воскресенье, 2 февраля, в столице Великобритании прошла 73-я церемония вручения кинопремии BAFTA 2020. В лондонском концертном зале Альберт-холл были названы лучшие фильмы и актеры года.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям также посетили мероприятие. Отметим, что герцоги Кембриджские уже четвертый год подряд становятся гостями церемонии. Для красной дорожки Кейт выбрала платье, в котором ранее уже появлялась на публике восемь лет назад. На BAFTA 2020 она надела наряд, в котором в 2012 году посетила Малайзию.
Перед камерами Миддлтон позировала в белом платье с золотистой вышивкой от Alexander McQueen. Свой образ герцогиня дополнила золотистыми туфлями, клатчем и украшениями от от Van Cleef & Arpels.
Ранее мы писали, сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году.
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