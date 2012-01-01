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BAFTA 2020: Кейт Миддлтон пришла на церемонию в платье 8-летней давности

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Герцогиня Кембриджская уже надевала платье в 2012 году в Малайзии.
BAFTA 2020: Кейт Миддлтон пришла на церемонию в платье 8-летней давности
BAFTA 2020: Кейт Миддлтон пришла на церемонию в платье 8-летней давности
Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, в столице Великобритании прошла 73-я церемония вручения кинопремии BAFTA 2020. В лондонском концертном зале Альберт-холл были названы лучшие фильмы и актеры года. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям также посетили мероприятие. Отметим, что герцоги Кембриджские уже четвертый год подряд становятся гостями церемонии.  Для красной дорожки Кейт выбрала платье, в котором ранее уже появлялась на публике восемь лет назад. На BAFTA 2020 она надела наряд, в котором в 2012 году посетила Малайзию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Малайзии, 2012 год
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Малайзии, 2012 год
Getty Images

Перед камерами Миддлтон позировала в белом платье с золотистой вышивкой от Alexander McQueen. Свой образ герцогиня дополнила золотистыми туфлями, клатчем и украшениями от от Van Cleef & Arpels.

Ранее мы писали, сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году.

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Теги: BAFTA 2020, Кейт Миддлтон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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