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BAFTA 2020: Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии

Комментариев: 1
79-летний голливудский актер упал на красной дорожке премии BAFTA 2020.
BAFTA 2020: Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии
BAFTA 2020: Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии
Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне в концертном зале Альберт-холл прошла 73-я церемония вручения кинопремии BAFTA 2020. Перед началом мероприятия состоялась красная дорожка, во время которой кинозвезды продемонстрировали свои роскошные наряды. Но не обошлось и без конфузов.

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Так, во время прохождения красной дорожки популярный голливудский актер, звезда фильма “Ирландец“ Аль Пачино не заметил ступеньку и споткнулся на глазах у фотографов.  

Подняться 79-летнему артисту помогла его подруга, израильская актриса Меитал Дохен. После неприятности актер продолжил позировать перед камерами, как ни в чем не бывало.

instagram.com/cinemageek

instagram.com/filmpusulasi

instagram.com/filmpusulasi

Getty Images

Посмотреть список победителей кинопремии BAFTA 2020 можно здесь.

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Теги: BAFTA 2020, Аль Пачино
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ssirano    03.02.2020, 15:15
Оценка:  0
ssirano
ьлядь накуя об этом вообще писать. Конченые сми - можно было об этом тактично сказать и не публиковать фото.
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