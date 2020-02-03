BAFTA 2020: Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии

79-летний голливудский актер упал на красной дорожке премии BAFTA 2020.

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне в концертном зале Альберт-холл прошла 73-я церемония вручения кинопремии BAFTA 2020. Перед началом мероприятия состоялась красная дорожка, во время которой кинозвезды продемонстрировали свои роскошные наряды. Но не обошлось и без конфузов.

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Так, во время прохождения красной дорожки популярный голливудский актер, звезда фильма “Ирландец“ Аль Пачино не заметил ступеньку и споткнулся на глазах у фотографов.

Подняться 79-летнему артисту помогла его подруга, израильская актриса Меитал Дохен. После неприятности актер продолжил позировать перед камерами, как ни в чем не бывало.

instagram.com/cinemageek

instagram.com/filmpusulasi

instagram.com/filmpusulasi

Getty Images

Посмотреть список победителей кинопремии BAFTA 2020 можно здесь.

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