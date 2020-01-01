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С тобой хорошо: Дочка Брежневой показала, как проводит время с любимым

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18-летняя Соня Киперман выбралась на пикник со своим бойфрендом и поцеловала его на камеру .

С тобой хорошо: Дочка Брежневой показала, как проводит время с любимым
С тобой хорошо: Дочка Брежневой показала, как проводит время с любимым
instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочка певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, которая живет и учится в США, похоже, по-своему отмечает День рождения своей звездной мамы, который она празднует сегодня, 3 февраля. В Инстаграм юная Соня показала пикник на берегу океана, на который отправилась со своим бойфрендом. В кадре девушка нежно целует молодого человека. Атмосфера на снимке кажется мега уютной - Соня завернулась от ветра в плюшевое покрывало, рядом с влюбленной парой стоит пакет с едой, а в ногах у них сидит лохматый песик.

Жизнь хороша с тобой, - написала Соня.

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Пока неясно, полетит ли Вера Брежнева к дочери в США, чтобы отметить с ней свой праздник. Если звездная мать нагрянет с визитом - скорее всего, мы узнаем об этом из Сториз - Веры или Сони.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева прокомментировала измены Меладзе.

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Теги: Соня Киперман, дети звезд, вера брежнева
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Источник: IVONA bigmir)net

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