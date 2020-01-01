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Идеальная фигура: Экс-супруга любовника Седоковой очаровала пляжным фото

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Сана Тима поехала на отдых в Турцию - и показала яркое фото.

Идеальная фигура: Экс-супруга любовника Седоковой очаровала пляжным фото
Идеальная фигура: Экс-супруга любовника Седоковой очаровала пляжным фото
instagram.com/sana_timma

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Бывшая жена молодого любовника певицы Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, похоже, всерьез решила доказать общественности, что с ней не сравнится никакая звезда. В Инстаграм девушка добавила фото, сделанное в Турции. Сана Тимма позирует в закрытом черном купальнике с белой надписью известного бренда и широкополой шляпе - и ее фигура выглядит просто потрясающе. Девушка запечатлена в беседке на берегу моря.

Доверься времени своей жизни ⏳, - сделала загадочную подпись Сана.

скриншот

Подписчики Саны оставили множество восторженных комментариев к фото и, как обычно, намекнули на то, что девушка красивее "всяких там звезд":

  • Ну что за идеальная фигура?!) очень красиво) а море с солнцем всем к лицу)))
  • Статуэточка красивая!
  • Вы достойны самого лучшего! 😍
  • 🔥🔥🔥👍👏💖
  • Супер красотка, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова показала постельный кадр с Янисом Тиммой.

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова, фото в купальнике, жены звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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