Идеальная фигура: Экс-супруга любовника Седоковой очаровала пляжным фото
Читай также: Седокова кардинально сменила имидж и рассказала, что нужно для счастья
Бывшая жена молодого любовника певицы Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, похоже, всерьез решила доказать общественности, что с ней не сравнится никакая звезда. В Инстаграм девушка добавила фото, сделанное в Турции. Сана Тимма позирует в закрытом черном купальнике с белой надписью известного бренда и широкополой шляпе - и ее фигура выглядит просто потрясающе. Девушка запечатлена в беседке на берегу моря.
Доверься времени своей жизни ⏳, - сделала загадочную подпись Сана.
Подписчики Саны оставили множество восторженных комментариев к фото и, как обычно, намекнули на то, что девушка красивее "всяких там звезд":
- Ну что за идеальная фигура?!) очень красиво) а море с солнцем всем к лицу)))
- Статуэточка красивая!
- Вы достойны самого лучшего! 😍
- 🔥🔥🔥👍👏💖
- Супер красотка, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Седокова показала постельный кадр с Янисом Тиммой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил