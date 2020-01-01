Певица засветилась с многочисленными косами и дала советы подписчикам, как правильно проводить выходной .

Седокова кардинально сменила имидж и рассказала, что нужно для счастья instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая в последнее время привлекает много внимания публики из-за романа с молодым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, кардинально сменила имидж. В Инстаграм артистка выставила снимок, на котором позирует в яркой шубе с необычной прической - на голове Анны заплетены широкие и мелкие косицы. Таким фото Седокова проиллюстрировала пост о том, чего не стоит делать в выходной, чтобы стать по-настоящему счастливым. Анна, ссылаясь на свой опыт, по пунктам расписала вещи, которые нужно исключить из воскресной практики.

Как вы думаете, от чего нужно отказаться в воскресенье?



Сегодня, в воскресенье, когда мы остались с Гектором и Алиной одни, мы провели удивительный, тёплый день #FamilyFirst 🤗

Безусловно, было сложно, но мы так поддерживали друг друга. И я подумала, как же часто наши телефоны 📱 и работа отравляют жизнь с близкими людьми.

Итак, вот несколько советов, от чего нужно отказаться, чтобы стать счастливее. И не только в воскресенье.

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🚫 Отвлекаться на телефон не по теме во время деловых и личных встреч;

🚫 Включать оповещения во всех приложениях и соцсетях, отвлекая себя от более важных дел;

🚫 Думать о жизни людей, которые никак не относятся к вашей;

🚫 Сплетни;

🚫 Соглашаться из вежливости;

🚫 Жить прошлым и корить себя за ошибки. Во-первых, примите тот факт, что это было и прошло, вы не вернётесь в то время и не измените выбор. Во-вторых, если воспоминания назойливые и они заставляют чувствовать вину, скажите себе: «я стал(а) мудрее и больше не повторю такой глупости». Мне это помогает отвлечься. Ну и в-третих, помните, что все к лучшему, это супер-полезный опыт;

🚫 Выжидать идеальный момент. Можно прождать всю жизнь, высматривая знаки. А они и так появляются в твоей жизни каждый раз. Когда ты хочешь что-то изменить - это уже знак. Все внутри нас самих 🙏🏼, - написала Седокова.

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Ранее Анна уже публиковала фото с новой прической - оно вызвало множество комплиментов в Сети.

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Ранее мы писали, что жена Яниса Тиммы покорила Сеть новым фото.

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