Анна Седокова показала постельное фото с Янисом Тиммой

Певица поделилась новым снимком с возлюбленным и пожелала ему удачи в баскетбольном матче.

Украинская исполнительница, ведущая и бывшая участница известной группы “ВИА Гра“ Анна Седокова взбудоражила Сеть откровенным снимком со своим возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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На странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она вместе с бойфрендом позирует в постели. Влюбленные нежно обнимаются и целуются с закрытыми глазами. В описании к кадру Анна публично призналась в любви Янису и пожелала ему удачи в баскетбольном матче.

“Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол 🏀 Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!“, - написала Седокова.

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Ранее Седокова появилась на тусовке с любимым и вызвала новые споры о беременности.

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