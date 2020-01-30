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Анна Седокова показала постельное фото с Янисом Тиммой

Комментариев: 4
Певица поделилась новым снимком с возлюбленным и пожелала ему удачи в баскетбольном матче.
Анна Седокова показала постельное фото с Янисом Тиммой
Анна Седокова показала постельное фото с Янисом Тиммой
instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, ведущая и бывшая участница известной группы “ВИА Гра“ Анна Седокова взбудоражила Сеть откровенным снимком со своим возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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На странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она вместе с бойфрендом позирует в постели. Влюбленные нежно обнимаются и целуются с закрытыми глазами. В описании к кадру Анна публично призналась в любви Янису и пожелала ему удачи в баскетбольном матче.

“Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол 🏀 Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!“, - написала Седокова.

скриншот

Ранее Седокова появилась на тусовке с любимым и вызвала новые споры о беременности.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  31.01.2020, 13:00
Оценка:  0
гость
На какой, интересно, площадке он самый грозный? У себя перед домом?
IrenaSH    31.01.2020, 11:10
Оценка:  +1
IrenaSH
Ну опять пойдут девки-мальчики...
гость  (аноним)  30.01.2020, 19:32
Оценка:  +5
гость
старая шлюха и Алень
гость  (аноним)  30.01.2020, 18:47
Оценка:  +5
гость
Интересно, родит Седакова четвёртого? Или поумнела
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