"Пропавшая в Мексике" Наталья Андрейченко записала видеообращение

Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" рассказала, почему два дня не отвечала на звонки.

В понедельник, 27 января, пиар-директор советская и российской актрисы Натальи Андрейченко, Ян Трунчев сообщил в соцсетях, что артистка пропала без вести в Мексике. Звезда фильма “Мэри Поппинс, до свидания“ не выходила на связь с субботы.

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Однако в ночь на 28 января Наталья опровергла информацию о своем исчезновении. Как выяснилось, звезда решила на время уехать в джунгли в “поселение, где хранят молчание“, чтобы отдохнуть после тяжелой работы. Поэтому телефон она смогла включить только в понедельник вечером.

В ролике, который Андрейченко опубликовала в Instagram, актриса поблагодарила всех поклонников за их любовь. Знаменитость призналась, что чуть не расплакалась, когда узнала, сколько людей ее ищут.

“Мне необходимо было “освободиться“ и набраться сил... Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами... Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка “silence“ / молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и “очистила своё тело“. Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. О Боже!!!!!!!!!!“, - сообщила Наталья.

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