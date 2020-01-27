Исполнительница роли Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала без вести

Актриса не выходит на связь уже более суток.

Известная советская, российская и американская актриса, звезда фильма “Мэри Поппинс, до свидания“ Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике. Об этом сообщил пиар-директор артистки Ян Трунчев на ее страницах в Facebook и Instagram.

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В публикации отмечается, что в субботу, 25 января, Наталья была в гостях у подруги Марэт в Канкуне. В три часа дня актриса заявила, что плохо себя чувствует и покинула дом подруги. Несмотря на усталость, Андрейченко села за руль автомобиля. После этого никто из знакомых ее не видел и на звонки она также не отвечает.

“Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем. Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим“, - написал Ян Трунчев.

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