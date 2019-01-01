Лана Дель Рей впервые вышла в свет со своим возлюбленным

Певица встречается с полицейским.

Американская певица Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом. 34-летняя звезда встречается с 46-летним полицейским Шоном Ларкиным, который также является ведущим.

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Пара посетила вечеринку в Беверли-Хиллз, приуроченную к ежегодной церемонии вручения музыкальной премии Грэмми 2020. Известно, что награждение состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

Для вечеринки певица подобрала элегантное платье черно-белого цвета. Наряд Ланы Дель Рей обнажал ее хрупкие плечи и стройные ноги, поэтому артистка уверенно и обольстительно позировала рядом со своим бойфрендом.

Ранее Лана Дель Рей встречалась с фотографом Франческо Карроццини, но в 2016 году они объявили о разрыве.

Недавно мы рассказывали, что Рианна рассталась со своим бойфрендом.

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