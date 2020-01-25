Шарлиз Терон откровенно рассказала об ужасах усыновления

44-летняя актриса воспитывает двоих детей.

Голливудская звезда Шарлиз Терон воспитывает 8-летнего Джексона и 4-летнюю Август. Актриса усыновила детей более 5-ти лет назад, но только сейчас откровенно рассказала о том, как боролась за малышей.

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Так, Шарлиз Терон призналась, что ей долгое время не удавалось усыновить ребенка. Процесс усыновления Джексона затянулся на два долгих и мучительных года. Тогда она находилась на “низшей точке” эмоционального спада. Она пережила десятки бессонных ночей.

Первое усыновление было действительно мучительным. На тот момент Джексон был, кажется, восьмым ребенком в “списке на рассмотрение”. В усыновлении некоторых детей мне отказывали. Также были женщины с высоким риском срыва беременности… И появился Джексон. Я к нему очень сильно эмоционально привязалась, но что-то пошло не так. Мне понадобилось два года, чтобы собрать все документы. Я была разбита, - рассказала актриса.

Она добавила, что не жалеет о потраченном времени и наслаждается каждой минутой со своими детьми.

Ранее Шарлиз Терон призналась, кто помогает ей воспитывать детей.

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