Звезда, которая воспитывает двоих приемных детей, призналась, что прибегает к помощи близких.

Шарлиз Терон призналась, кто помогает ей воспитывать детей ivona.bigmir.net

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Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" 44-летняя Шарлиз Терон, которая недавно попала под прицел попарацци, прогулявшись с семилетним сыном, одетым в розовый женский купальник, рассказала, что считает главным в воспитании детей.

Звезда появилась на церемонии вручения премий Elle Women и дала небольшое интервью изданию Us Weekly. Серди прочего, Терон отметила, что ей бывает сложно совмещать съемки, личную жизнь и материнство, но она прибегает к помощи близких и старается везде и во всем успевать.

Моя жизнь немного перегружена. Я только что перенесла три операции, а сейчас продвигаю два фильма. У меня нет няни, и я не смогла бы сделать то, что делаю, если бы у меня не было помощи и поддержки. Например, сегодня вечером за моими щенками присматривает друг, а моя мама готовит ужин для детей, – сказала Шарлиз.

Также суперзвезда подчеркнула, что основой любых отношений, а тем более семейных, является доброта и уважение друг к другу.

Напомним, что родных детей у Шарлиз Терон нет - в марте 2012 года она усыновила мальчика из ЮАР, которого назвала Джексон, а еще через 3 года удочерила темнокожую девочку из США, дав ей имя Огэст.

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