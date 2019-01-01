День рождения Элайджа Вуда: ТОП-5 ярких ролей голливудского актера

28 января актеру Элайдже Вуду исполняется 39 лет.

Сегодня, 28 января, свой 39-й день рождения отмечает американский актер Элайджа Вуд. Звездную карьеру именинник начал еще в детстве в качестве модели.

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Дебют Эладжа в кино состоялся в 1989 году в культовом фильме “Назад в будущее 2“, где он сыграл эпизодическую роль мальчика у игрового автомата. Всемирно известным артист стал в начале 2000-х после съемок в трилогии “Властелин колец“.

Сейчас на счету Вуда более 60 ролей в фильмах и сериалах. В честь дня рождения актера Ivona предлагает вспомнить самые яркие из них.

Трилогия “Властелин колец“ - Фродо Бэггинс

“Факультет“ - Кейси Коннор

“Уилфред“ - Райан Ньюман

“Маньяк“ - Фрэнк Зито

“Открытые окна“ - Ник Чамберс

Напомним, ранее свой 58-й день рождения отпраздновал Джим Керри.

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