Певица добавила снимок с черных пляжей на Бали.

В черном песке: Злата Огневич поделилась горячим фото в купальнике instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич поделилась с подписчиками новым ярким фото с отдыха на индонезийском курорте Бали. В Инстаграм артистка добавила “горячий“ снимок, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике на пляже с вулканическим песком. Пикантности снимку добавляет сексуальная поза Златы.

Черный Бали, - подписала снимок певица.

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Подписчики Златы похвалили фото и назвали девушку “Грязной как ангел“, процитировав песню Кузьмы Скрябина и Юлии Лорд.

Также Огневич недавно поделилась с подписчиками снимком с первого урока серфинга. Огневич позирует с доской в специальном термокостюме.

Аааааааа!!!🤪Первый урок сёрфинга🔥! Эмоций- ОКЕАН🌊☄️!!! Это такие кайфовые ощущения, нужно иметь ОЧЕНЬ сильное тело и ноги, отключать мозг от страха и слушать волны! А ещё- знания йоги пригодились 😄🙈Мой коуч сегодня- терпеливый и очень крутой мен😊 Thank You awesome coach @wellsend 💋🙌🏾

#бали #сёрфинг #bali #canggu, - написала Злата.

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Ранее мы писали, что Злата Огневич кардинально сменила имидж.

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