Певица очаровала фолловеров загаром и стройными ножками .

Как же мне нравится: Злата Огневич очаровала Сеть снимками с Бали instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, очаровала Сеть новыми отпускными фото. Звезда сейчас отдыхает на индонезийском острове Бали, и активно делится впечатлениями и снимками. На новом фото, которое Злата добавила в Инстаграм, она позирует, сидя на деревянных качелях на фоне сочной растительности. Девушка одета в купальник и легкую накидку - такой наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Огневич. В описании к фото певица отметила, что полюбила Бали больше, чем Таиланд, где частенько раньше отдыхала.

Пытаюсь сравнить Тайланд (где я была...9 раз😂) и Бали 🌋

.Наверное, это невозможно, настолько они разные по внутренним ощущениям! Внешне- многое напоминает Тай🐒, а вот по глубине- пока Бали на первом месте🦋! Здесь столько гармонии, силы, величия природы... И люди! Да! ОЧЕНЬ отличается сама тусовка))🏄🏾‍♂️🧘🏻‍♀️⛵️Как же мне здесь нравится! - написала артистка.

Как же мне нравится: Злата Огневич очаровала Сеть снимками с Бали Скриншот

Подписчики Златы отметили, что она выглядит великолепно. Также пользователи Сети обратили внимание на сильный загар девушки, пошутив, что она стала похожа на местное население Бали.

Ранее мы писали, что Злата Огневич впервые призналась, какой у нее вес.

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