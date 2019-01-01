Больше не брюнетка: Злата Огневич изменила цвет волос

Певица Злата Огневич похвасталась новым имиджем.

Известная украинская певица, представительница Украины на “Евровидении 2013“ Злата Огневич удивила фанов неожиданной сменой имиджа. Исполнительница продемонстрировала в соцсети нову прическу.

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На своей странице в Instagram Злата опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в компании своего парикмахера. На снимке артистка можно увидеть, что артистке перекрасили волосы в светлый цвет.

В описании к снимку Злата поблагодарила Михаила Рудишина за новую прическу. А также попросила своих поклонников оценить ее новый имидж.

“Эй, детка! Я больше не брюнетка @rudyshyn_mykhailo спасибо тебе за мой новый цвет и настроение! Ты наикрутейший мастер. Люблю тебя очень @mr_beauty_corp! P.S. Пишите в комментариях, как Вам новый цвет?)))“, - написала Огневич.

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Многим поклонникам певицы понравился ее новый образ. Однако были и те, кто раскритиковал смену прически.

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“Очень освежает!!!! Супер!!! Я за“, “Личить. Профі знається на своїй справі“, “Очень красиво,свежо и нежно“, “Злато, вам дуже личить!!!Ви помолоділи на очах!! чому ви раніше не спробували??“, “Привет Златик! Очень даже неплохой цвет и образ!“, “Ви вродлива жінка, будь який колір до лиця, а свій голос віддаю за брюнетку“, “Брюнеткою...було краще...але і так норм“, “Що Ви зробили зі своїм волоссям? Ну навіщо було так його покрамсати, на мою думку Ви втратили свою індивідуальність, і тепер виглядаєте як всі,нічого оригінального тут нема, а я Вас так люблю“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как над ней издевались в школе.

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