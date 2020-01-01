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Красивые: Супруга Жени Кота показала пляжные фото с мужем

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Хореограф вместе с женой отправились отдыхать к океану.

Красивые: Супруга Жени Кота показала пляжные фото с мужем
Красивые: Супруга Жени Кота показала пляжные фото с мужем
instagram.com/kot_jenya

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Супруга победителя шоу “Танцы со звездами“ хореографа и танцора Евгения Кота покорила Сеть пляжным фото с мужем. В Инстаграм Наталья добавила снимок на фоне океана. Они с Женей позируют с мокрыми волосами, нежно прижавшись друг к другу.

❤️🏠🌴 #коты #семейное #наКраюНашейВселенной #tahiti #tetiaroa, - подписала снимок Наталья.

Скриншот

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Подписчики прокомментировали фото, назвав пару очень красивой и пожелали Жене и Наталье отличного отдыха.

К слову, незадолго да этого Женя Кот также добавил общее фото с женой, сделанное у пилона. Хореограф отметил, что они с Натальей вместе тренируются - и это становится хорошей мотивацией для обоих супругов.

Люблю тренироваться вместе с моей @tatarintseva_official ❤️
И мотивация к тренировкам посильнее будет, и такие крутезные фотки получаются!
Всем насыщенного воскресного дня! 💪, - написал Евгений.

Скриншот

Напомним, что Женя Кот победил в шоу "Танцы со звездами"-9. Он был в паре с актрисой театра и кино Ксенией Мишиной. 

Ранее мы писали, что Женя Кот показал нежную фотосессию с женой.

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Теги: Женя Кот, Танцы со звездами, жены звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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