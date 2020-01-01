Хореограф вместе с женой отправились отдыхать к океану.

Красивые: Супруга Жени Кота показала пляжные фото с мужем instagram.com/kot_jenya

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Супруга победителя шоу “Танцы со звездами“ хореографа и танцора Евгения Кота покорила Сеть пляжным фото с мужем. В Инстаграм Наталья добавила снимок на фоне океана. Они с Женей позируют с мокрыми волосами, нежно прижавшись друг к другу.

❤️🏠🌴 #коты #семейное #наКраюНашейВселенной #tahiti #tetiaroa, - подписала снимок Наталья.

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Подписчики прокомментировали фото, назвав пару очень красивой и пожелали Жене и Наталье отличного отдыха.

К слову, незадолго да этого Женя Кот также добавил общее фото с женой, сделанное у пилона. Хореограф отметил, что они с Натальей вместе тренируются - и это становится хорошей мотивацией для обоих супругов.

Люблю тренироваться вместе с моей @tatarintseva_official ❤️

И мотивация к тренировкам посильнее будет, и такие крутезные фотки получаются!

Всем насыщенного воскресного дня! 💪, - написал Евгений.

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Напомним, что Женя Кот победил в шоу "Танцы со звездами"-9. Он был в паре с актрисой театра и кино Ксенией Мишиной.

Ранее мы писали, что Женя Кот показал нежную фотосессию с женой.

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