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С любимой: Хореограф Женя Кот очаровал Сеть яркими снимками

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Участник "Танцев со звездами" вернулся с гастролей и засветился на мероприятии с женой.

С любимой: Хореограф Женя Кот очаровал Сеть яркими снимками
С любимой: Хореограф Женя Кот очаровал Сеть яркими снимками
instagram.com/kot_jenya

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Победитель проекта "Танцы со звездами"-2019, украинский хореограф Женя Кот очаровал Сеть снимками с супругой Натальей. В Инстаграм Евгений выставил несколько фото с мероприятия #redshoeschristmasdance от Mercedes-Benz. Евгений позирует в костюме с бабочкой, а Наталья в двухслойном черно-малиновом платье с ярким макияжем. Супруги выглядят трогательно, не менее умилительной получилась и подпись к подборке:

И наконец фотки с любимой @tatarintseva_official ❤️, - написал Женя Кот.

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Ранее мы писали, что Женя Кот рассказал о страсти к партнерше по “Танцам“.

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Теги: Женя Кот, жены звезд, Евгений Кот, Танцы со звездами
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Источник: IVONA bigmir)net

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