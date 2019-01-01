С любимой: Хореограф Женя Кот очаровал Сеть яркими снимками
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Победитель проекта "Танцы со звездами"-2019, украинский хореограф Женя Кот очаровал Сеть снимками с супругой Натальей. В Инстаграм Евгений выставил несколько фото с мероприятия #redshoeschristmasdance от Mercedes-Benz. Евгений позирует в костюме с бабочкой, а Наталья в двухслойном черно-малиновом платье с ярким макияжем. Супруги выглядят трогательно, не менее умилительной получилась и подпись к подборке:
И наконец фотки с любимой @tatarintseva_official ❤️, - написал Женя Кот.
Ранее мы писали, что Женя Кот рассказал о страсти к партнерше по “Танцам“.
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